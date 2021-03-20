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Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 20.03.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

20 Mart 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 20.03.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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