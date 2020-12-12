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Gönül Dağı dizisi Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 12 Aralık 2020 Cumartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 12.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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