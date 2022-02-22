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Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'na küçük bir kız olan Pembe karakteri dahil oldu. Dizinin izleyicileri tarafından merak konusu Pembe karakteri ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

22 Şubat 2022 Salı 08:20
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni bir karakter daha dahil oldu. 10 Nisan cumartesi günü yayınlanan bölümde karşımıza Fadime’nin kızı Pembe karakteri çıktı.

Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?

Fadime, annesini yangında kaybedince kızına annesinin adını Pembe ismini vermiştir. Pembe, sessiz, sakin ve uysal bir çocuktur. Pembe, annesiyle beraber teyzesi Cemile’nin ve eniştesinin yanına gelir. İlk defa teyzesiyle karşılaşan Pembe, onlara alışmaya çalışır. Cemile ise Pembe’yi rahatlatmak için ona iyi davranır. Pembe, sessiz, sakin ve uysal bir çocuktur.



Son Güncelleme: 22.02.2022 08:20
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıGönül Dağı PembeTRT1
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