Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisindeki köy nerede yer almaktadır?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya ve Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği dizi üç kuzenin hikayesini ele almaktadır. Dizi Anadolu’da geçmektedir.

Cumartesi günleri izleyici ile buluşan dizideki Anadolu manzaraları dizinin nerede çekildiği sorusunu izleyicilere merak ettirmektedir.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Dizide köyün ismi Gedelli köyüdür. Gedelli köyü Niğde’ye bağlı Ulukışla ilçesinde bulunan bir köydür. Dizinin çekimleri Gedelli’de geçmemektedir. Dizinin çekimleri Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir.