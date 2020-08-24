Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisindeki konak nerede?

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizi Gönül Dağı, kadrosundaki oyuncular ile heyecan yaratmaya başladı. Köprü Film tarafından yapılacak olan yeni dizide Erdal Cindoruk, Şebnem Dilligil ve Ali Düşenkalkar gibi başarılı isimler bulunuyor. İstanbul’da çekilmeyen dizinin otantik havası izleyiciler tarafından beğenildi.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

2020 yılının iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanan Gönül Dağı, Eskişehir’de çekiliyor. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimlerine başlanan dizi, ilçenin kendine has dokusunu yansıtıyor.

Mustafa Çiftçi’nin kaleme aldığı hikayelerden esinlenerek senaryosu yazılan dizinin Eskişehir’de çevrilmesine karar veren kişi ise Yahya Samancı oldu.

Anadolu mimarisini oldukça iyi yansıtan Sivrihisar’da, otantik ve sıcak ortam izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dizi ile birlikte yöreyi görmek isteyenlerin de sayısının artması bekleniyor.

Dizinin esinlendiği Bozkırda Altmışbeş kitabındaki hikayeler Yozgat’ta geçmektedir. Ancak o yörede tarihsel doku tam olarak korunamadığından dolayı dizinin çekimlerinin Sivrihisar’da yapılmasına karar kılınmıştır.

Dizide 80’li yılların aşkları anlatılacak. Dönem dizisi olarak ekranlarda bulunan dizide, o dönemin aşkları en saf haliyle izleyiciye sunulacak.

Gönül Dağı dizisinde kullanılan konak nerede?

Dizide kullanılan konak izleyiciler tarafından dikkat çekti. Dizide yer alacak olan tarihi konak bölge belediyesine aittir. Sivrihisar’ın en güçlü mimari eserlerinden birisidir.