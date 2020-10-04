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Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yerleri ve mekanları

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yerleri ve mekanları konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yerleri ve mekanları ile ilgili gelişmeleri 4 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

04 Ekim 2020 Pazar 03:19
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yerleri ve mekanları
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TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali ilhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Feyza Işı gibi sevilen isimlerin de bulunması nedeni ile reytinglerin yüksek dizilerinden biri olan Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’de yapılan bir dizidir.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Köprü film tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin 2020 – 2021 sezonunun iddialı yapımlarından bir tanesi olacağı su götürmez bir gerçek olarak dikkat çekiyor. Çekimleri için otantik ve doğal mekanların çekilmesi düşünülürken dizinin Eskişehir’de çekilmesi fikri Yahya Samancı tarafından ortaya atılmıştır.


Özellikle Anadolu mimarisinde çekimlerinin yapılması istenen dizi için Eskişehir seçilirken dizi sayesinde Eskişehir’e giden turist sayısında da artışların yaşanması bekleniyor. Dizi için ilk planlanan şehrin Yozgat olması daha sonrasında değişiklik göstererek Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi olarak belirlenmiştir.

Gönül Dağı dizisinde konak kimindir?

Dizinin geçeceği konak Gönül Dağı bekleyenleri için özellikle merak edilirken kullanılacak konağın tarihi bir yer olduğu ve Sivrihisar Belediyesi tarafından koruma altına alındığı belirtilmiştir.



Son Güncelleme: 04.10.2020 03:19
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı Dizisi
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