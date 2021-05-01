İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 01.05.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:35
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali ilhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Feyza Işı gibi sevilen isimlerin de bulunması nedeni ile reytinglerin yüksek dizilerinden biri olan Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’de yapılan bir dizidir.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Köprü film tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin 2020 – 2021 sezonunun iddialı yapımlarından bir tanesi olacağı su götürmez bir gerçek olarak dikkat çekiyor. Çekimleri için otantik ve doğal mekanların çekilmesi düşünülürken dizinin Eskişehir’de çekilmesi fikri Yahya Samancı tarafından ortaya atılmıştır.

Özellikle Anadolu mimarisinde çekimlerinin yapılması istenen dizi için Eskişehir seçilirken dizi sayesinde Eskişehir’e giden turist sayısında da artışların yaşanması bekleniyor. Dizi için ilk planlanan şehrin Yozgat olması daha sonrasında değişiklik göstererek Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi olarak belirlenmiştir.

Gönül Dağı dizisinde konak kimindir?

Dizinin geçeceği konak Gönül Dağı bekleyenleri için özellikle merak edilirken kullanılacak konağın tarihi bir yer olduğu ve Sivrihisar Belediyesi tarafından koruma altına alındığı belirtilmiştir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Sen Çal Kapımı Suzi kimdir? Nihan Şahenk biyografisi
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 1 Mayısıs 2021
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
İbo Show Simge Sağın kimdir, nereli? Simge Sağın kaç yaşında, evli mi?
PSG Lens maçı Kylian Mbappe neden yok, sakat mı?
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.