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Gönül Dağı dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Ege'de yaşanan deprem sonrasında İzmir'de yaşanan can kayıpları olmuştu. Gönül Dağı dizisi depremin olmasından sonra Cumartesi akşamı yayınlanmama kararı aldı. Dizi yönetimi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla hayranlarına duyuru yaptı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
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Gönül Dağı dizisi Neden Yok?

İzmir’de yaşanan deprem sebebiyle bu akşam dizinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak.

Gönül Dağı Dizisinin Konusu Nedir?

TRT 1 ekranlarında Bozkır hayatını anlatan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Cindoruk, Şebnem Dilligil, Ali Düşenkalkar ve Mert Turak gibi önemli isimlerden rol almaktadır.

Dizinin Yapımını Ferhat Eşsiz. Yönetmenliğini Yahya Samancı üstenmiştir. Anadolu insanının bozkırda yaşadıklarını anlatan dizi, Anadolu çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştürmesini ve yaşadıkları aşk hikayelerini anlatmaktadır.

Gönül Dağı Çekildiği Yer ve Konusu Nedir?

Üç kuzenin hayalini gerçekleştirmek için önlerine çıkan bütün engelleri zorluklarla aşarak hayallerine ulaşma çabalarını anlatıyor. Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar bölgesi alanında çekilmektedir.

Gönül Dağı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor?

Cumartesi akşamları saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi Oyuncuları

Berk Atan-Taner,

Gülsüm Ali İlhan-Dilek,

Ecem Özkaya-Zahide,

Ferdi Sancar-Dolmuşçu Sefer,

Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin,

Ali Düşenkalkar-Düğüncü Muammer,

Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah,

Gülhan Tekin-Günşıl,

Feyza Işık-Döndü,


Nuri Gökaşan,

Cihat Süvarioğlu-Ramazan,

Semih Ertürk-Veysel,

Nazlı Pınar Kaya-Cemile,

Ege Aydan-Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu-Selami,

Çiğdem Aygün-Keriman,

Şebnem Dilligil-Halime,

Hüseyin Sevimli-Rıfat,

Zümre Meğreli-Hemşire Elif,

Hazal Çağlar-Asuman

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Sıdıka Rodop Lisesi’nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Oyunculuk eğitimi okumuştur. Bir zamanlar Altay Futbol Kulübünde kalecilik yapan oyuncumuz sonrasında mankenlik yapmıştır. Best Of Model Turkey seçilmiş olan oyuncumuz Mahşer-i Cümbüş Tiyatrosu ekibinden olan Dilek Çelebi’den oyunculuk dersi almıştır. Herşey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2015 senesinde Güneşin Kızları isimli diziyle şöhrete kavuşmuştur.

Yer Aldığı Diziler

2015-Güneşin Kızları (Savaş Mertoğlu)

2013-Altındağlı (Pamir)

2013-Herşey Yolunda Merkez



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziDepremIzmir
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