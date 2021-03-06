Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı!

Gönül Dağı dizisinde Gedelli köyünün dişçisi olan ve aynı zamanda Cemile’nin babası olan Musa karakteri merak ediliyor. Gönül Dağı hayranları Musa kimdir sorusunu araştırdığı gibi aynı zamanda Musa karakterine hayat veren Nuri Gökaşan’ı da araştırıyor.

Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?

20 Haziran 1950’de Ankara’da dünyaya gelen Musa Gökaşan şu an 70 yaşındadır. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okulunda Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Ercan Tiyatrolarında 6 yıl boyunca oyunculuk yapan Gökaşan, 1974 yılında Çağdaş Sahne Tiyatrolarına geçerek burada görev almaya başlamıştır. Pek çok tiyatroda oyunculuk yapan Nuri Gökaşan’ın görev aldığı tiyatro salonları;

Orhan Elçin Tiyatrosu

Çağdaş sahne

Ankara Komedi Sahnesi

Ali Hürol Tiyatrosu

Yeni Tiyatro

Ankara Sanat Tiyatrosu

Haldun Dormen Tiyatrosu

Bakırköy Tiyatrosu

Gencay Gürün Tiyatro

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı diziler

2020 – Gönül Dağı

2016 – Kertenkele

2014 – Yeşil Deniz

2013 – Ben Onu Çok Sevdim

2011 – Keşanlı Ali Destanı

2008 – Serçe

2007 – Kod Adı Kaos

2006 – Kod Adı

2005 – Savcının Karısı

2002 – Pembe Patikler

2002- Baldız Geliyorum Demez

2000 – Samyeli

2000 – Gazeteci Yazarını arıyor

2000 – Acemiler İş başında

1997 – Sevda Rüzgarı

1997 – Neşeli Günler

1990 – Hayırlı Bir Konu

1984 – Sessiz Film

1983 – Yazıyor

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı filmler