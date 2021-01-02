İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündemi bir süredir meşgul eden Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 02.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Gönül Dağı dizisinde Gedelli köyünün dişçisi olan ve aynı zamanda Cemile’nin babası olan Musa karakteri merak ediliyor. Gönül Dağı hayranları Musa kimdir sorusunu araştırdığı gibi aynı zamanda Musa karakterine hayat veren Nuri Gökaşan’ı da araştırıyor.

Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?

20 Haziran 1950’de Ankara’da dünyaya gelen Musa Gökaşan şu an 70 yaşındadır. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okulunda Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Ercan Tiyatrolarında 6 yıl boyunca oyunculuk yapan Gökaşan, 1974 yılında Çağdaş Sahne Tiyatrolarına geçerek burada görev almaya başlamıştır. Pek çok tiyatroda oyunculuk yapan Nuri Gökaşan’ın görev aldığı tiyatro salonları;

  • Orhan Elçin Tiyatrosu
  • Çağdaş sahne
  • Ankara Komedi Sahnesi
  • Ali Hürol Tiyatrosu
  • Yeni Tiyatro
  • Ankara Sanat Tiyatrosu
  • Haldun Dormen Tiyatrosu
  • Bakırköy Tiyatrosu
  • Gencay Gürün Tiyatro

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı diziler

  • 2020 – Gönül Dağı
  • 2016 – Kertenkele
  • 2014 – Yeşil Deniz
  • 2013 – Ben Onu Çok Sevdim
  • 2011 – Keşanlı Ali Destanı
  • 2008 – Serçe
  • 2007 – Kod Adı Kaos
  • 2006 – Kod Adı
  • 2005 – Savcının Karısı
  • 2002 – Pembe Patikler
  • 2002- Baldız Geliyorum Demez
  • 2000 – Samyeli
  • 2000 – Gazeteci Yazarını arıyor
  • 2000 – Acemiler İş başında
  • 1997 – Sevda Rüzgarı
  • 1997 – Neşeli Günler
  • 1990 – Hayırlı Bir Konu
  • 1984 – Sessiz Film
  • 1983 – Yazıyor

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı filmler

  • 2015 – Son Mektup
  • 2011 – Seni Kalbime Gömdüm
  • 2010 – Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
  • 2005 – Organize İşler
  • 2003 – Vizyontele Tuuba
  • 2000 – Hoş Geldin Cumhuriyet
  • 1998 – Cumhuriyet

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirNuri GökaşanMusaGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Geniş Aile Komşu Kızı filmi ile Ağustos'ta vizyonda olacak!
Eşi vefat eden kadının hakları nelerdir? Eşi vefat eden kadınlar maaş başvuru şartları
Sıtma ilacı Klorokin nedir? Klorokin ne için kullanır? Fransa sıtma tedavisi için kullanılan ilacın Corona virüse karşı kullanımına izin verdi
Açık Lise AÖL'de kaç kredi ile mezun olunur? Mezuniyet şartları nelerdir?
1915 Çanakkale köprüsü ne zaman hizmete açılacak?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.