Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gönül Dağı dizisinde Gedelli köyünün dişçisi olan ve aynı zamanda Cemile’nin babası olan Musa karakteri merak ediliyor. Gönül Dağı hayranları Musa kimdir sorusunu araştırdığı gibi aynı zamanda Musa karakterine hayat veren Nuri Gökaşan’ı da araştırıyor.
Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?
- Orhan Elçin Tiyatrosu
- Çağdaş sahne
- Ankara Komedi Sahnesi
- Ali Hürol Tiyatrosu
- Yeni Tiyatro
- Ankara Sanat Tiyatrosu
- Haldun Dormen Tiyatrosu
- Bakırköy Tiyatrosu
- Gencay Gürün Tiyatro
Nuri Gökaşan’ın görev aldığı diziler
- 2020 – Gönül Dağı
- 2016 – Kertenkele
- 2014 – Yeşil Deniz
- 2013 – Ben Onu Çok Sevdim
- 2011 – Keşanlı Ali Destanı
- 2008 – Serçe
- 2007 – Kod Adı Kaos
- 2006 – Kod Adı
- 2005 – Savcının Karısı
- 2002 – Pembe Patikler
- 2002- Baldız Geliyorum Demez
- 2000 – Samyeli
- 2000 – Gazeteci Yazarını arıyor
- 2000 – Acemiler İş başında
- 1997 – Sevda Rüzgarı
- 1997 – Neşeli Günler
- 1990 – Hayırlı Bir Konu
- 1984 – Sessiz Film
- 1983 – Yazıyor
Nuri Gökaşan’ın görev aldığı filmler
- 2015 – Son Mektup
- 2011 – Seni Kalbime Gömdüm
- 2010 – Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
- 2005 – Organize İşler
- 2003 – Vizyontele Tuuba
- 2000 – Hoş Geldin Cumhuriyet
- 1998 – Cumhuriyet
Son Güncelleme: 02.01.2021 19:21