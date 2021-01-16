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Gönül Dağı dizisi Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?

16 Ocak 2021 tarihli Gönül Dağı dizisi Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 16 Cumartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?
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Gönül Dağı dizisinde Gedelli köyünün dişçisi olan ve aynı zamanda Cemile’nin babası olan Musa karakteri merak ediliyor. Gönül Dağı hayranları Musa kimdir sorusunu araştırdığı gibi aynı zamanda Musa karakterine hayat veren Nuri Gökaşan’ı da araştırıyor.

Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?

20 Haziran 1950’de Ankara’da dünyaya gelen Musa Gökaşan şu an 70 yaşındadır. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okulunda Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Ercan Tiyatrolarında 6 yıl boyunca oyunculuk yapan Gökaşan, 1974 yılında Çağdaş Sahne Tiyatrolarına geçerek burada görev almaya başlamıştır. Pek çok tiyatroda oyunculuk yapan Nuri Gökaşan’ın görev aldığı tiyatro salonları;

  • Orhan Elçin Tiyatrosu
  • Çağdaş sahne
  • Ankara Komedi Sahnesi
  • Ali Hürol Tiyatrosu
  • Yeni Tiyatro
  • Ankara Sanat Tiyatrosu
  • Haldun Dormen Tiyatrosu
  • Bakırköy Tiyatrosu
  • Gencay Gürün Tiyatro

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı diziler

  • 2020 – Gönül Dağı
  • 2016 – Kertenkele
  • 2014 – Yeşil Deniz
  • 2013 – Ben Onu Çok Sevdim
  • 2011 – Keşanlı Ali Destanı
  • 2008 – Serçe
  • 2007 – Kod Adı Kaos
  • 2006 – Kod Adı
  • 2005 – Savcının Karısı
  • 2002 – Pembe Patikler
  • 2002- Baldız Geliyorum Demez
  • 2000 – Samyeli
  • 2000 – Gazeteci Yazarını arıyor
  • 2000 – Acemiler İş başında
  • 1997 – Sevda Rüzgarı
  • 1997 – Neşeli Günler
  • 1990 – Hayırlı Bir Konu
  • 1984 – Sessiz Film
  • 1983 – Yazıyor

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı filmler

  • 2015 – Son Mektup
  • 2011 – Seni Kalbime Gömdüm
  • 2010 – Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
  • 2005 – Organize İşler
  • 2003 – Vizyontele Tuuba
  • 2000 – Hoş Geldin Cumhuriyet
  • 1998 – Cumhuriyet

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:21
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KimdirNuri GökaşanMusaGönül Dağı
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