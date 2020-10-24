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Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çiğdem Aygün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çiğdem Aygün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili yeni ayrıntılar 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 24 Ekim 2020 gününe ait Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çiğdem Aygün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çiğdem Aygün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?


TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
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