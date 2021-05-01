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Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 1 Mayısıs 2021 tarihli haberimizde Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:11
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KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
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