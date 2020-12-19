İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün yaşı ve oynadığı diziler

Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Kırmızı Oda Esra kimdir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Esra kimdir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

8 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep yoğun bakım patlaması görüntüleri
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Çağlar nereli, yaşı kaç?
Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri neden kaldırılıyor?
ABD yeni Başkanı Biden ne zaman göreve başlayacak?
Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı izle - Fb Antep maçı canlı yayın ve şifresiz yayınlayan kanallar
Konuşanlar eski bölümleri Youtube'den neden kalktı? Hasan Can Kaya Konuşanlar eski bölümleri nereden nasıl izlenir?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın günü ve tarihi belli mi?
Kırmızı Oda Sekreter kimdir? Gerçek adı nedir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Ne kadar nafaka öderim? 2020 Nafaka miktarı hesaplama
Anneler günü hangi güne denk geliyor? 2020 Anneler günü tarihi ne zaman?
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
Muhtaç aileler için bedelsiz karşılıksız kömür yardımı 2020 şartları
Temizlik Benim İşim yarışması Coşkun Gülen Kimdir? Yarışmacı Coşkun Gülen hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin 4 Ekim Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
E-Devlet 2020 kira yardım başvurusu nasıl alınır? 2020 kira yardımı kimlere, kaç ay ödenir?
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan hakkında bilgiler
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.