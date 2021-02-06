İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 06.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yer aldığı dizi ve film yapımları
Fenerbahçe Galatasaray maçında seyirci var mıydı? FB GS maçı öncesi Fatih Terim'den küfür ve seyirci açıklaması
Sihirli Annem dizi oyuncusu Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler
Masum 322. Bölüm bölüm fragmanı ve 7 Şubat Pazar özeti Kanal 7
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Eliz adının anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kur'anda geçiyor mu?
Şubat 2021 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Bein Sports tek maç satın alma nasıl yapılır? Bein Connent Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç satın alma ve FB GS derbi maçı izleme
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Amazon Prime nedir, hangi diziler var? Amazon Prime abonelik paketleri ve ücreti
TOKİ'den ev kazanan adaylar ne yapacak, ne zaman sözleşme imzalanacak ve ilk peşinat ne zaman ödenecek?
A101 hafta sonu kampanyası 15 Şubat – 22 Şubat 2020 indirimli ürünleri
QNB Finansbank cebe havale ile para gönderme işlemi
3 Bin TL, 5 Bin TL ve 10 Bin TL Kamu bankaları Destek kredisi sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Şubat 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Pakistan güncel asgari ücret tutarları 2021
Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Nafaka alacağı hesaplama
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Digiturk Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl satın alınır? FB - GS derbi maçı beIN CONNECT tek maç satın alma işlemleri
BFF nedir, ne demek? Best Friend Forever türkçe anlamı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.