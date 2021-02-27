İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.




Son Güncelleme: 27.02.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecem Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Garanti BBVA 100.000 TL'ye kadar 60 Ay vadeli 1,09 oranlı kredi kampanyası başlıyor!
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Nisan Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerede?
2021 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah hakkında bilgiler
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.