Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncuhayat veriyor.

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.