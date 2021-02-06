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Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye basınında yankı uyandıran Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 6 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.




Son Güncelleme: 06.02.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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