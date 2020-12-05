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Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 05.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:51
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
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Gönül Dağı Dizisinin Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı. Dizinin 3.bölümü reytingleri ise şu şekiledir: 3. bölümde toplam 5.23 toplam reyting alan dizi sıralamada 4. sırada yer almıştır. Kuzey Yıldızı dizisinden sonra en çok izlenen dizi olmayı başardı.  Dizinin yayınlanan sonraki bölümlerinde de reyting sıralamasında üst kısımlarda yer almayı başardığı gözlemlendi.

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı. Dizinin ilk bölümünden sonra yayınlanan bölümlerinde de büyük ilgi gördüğü anlaşıldı. Yayınlanacak yeni bölümlerinde de daha fazla ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

Dizilerin çoğunluğu ilk 3 bölümden sonra reytinglerini sabitlemeyi başarır. Cumartesi günleri Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka, Masterchef, Çatı Katı Aşk gibi diziler olsa da Gönül Dağı dizisi çok iyi izlenme oranı ve reytingi neticesinde Cumartesi gününe güzel bir başlangıç ​​yaptı. TRT dizileri Gönül Dağı dizisi ile diğer özel kanallara göre en titiz ve ahlaki açıdan en çok seyredilebilen dizi olmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölümleri de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Aşağıdaki kısımda dizinin 21 Kasım tarihinde yayınlanan son bölümüne dair reyting sonuçları yer alıyor. 

21 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

2 İBO SHOW

3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 MASTERCHEF TÜRKİYE

5 KUZEY YILDIZI İLK AŞK ÖZET

6 SHOW ANA HABER

7 GÖNÜL DAĞI

8 ZÜMRÜDÜANKA

9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

10 HABER ÖNÜ

AB REYTİNG SONUCLARI

1 MASTERCHEF TÜRKİYE

2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

3 İBO SHOW

4 GÖNÜL DAĞI

5 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

6 SADAKATSİZ TEKRAR

7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER TEKRAR

8 ZÜMRÜDÜANKA

9 HAVA DURUMU

10 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET

 

Gönül Dağı Dizisi Reyting Analizi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 21 Kasım tarihinde yayınlanan bölümünde Total reytinglerde 3. sırada yer alırken, AB reyting sıralamasında ise 3. sırada yer aldı. Dizinin ilerleyen haftalarda daha yukarı sıralara çıkabileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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