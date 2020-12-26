İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 26 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:51
Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Takip Et:

Gönül Dağı Dizisi 19 Aralık Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.  

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

19 Aralık Cumartesi yayınlanan 9.bölümüyle izleyici kitlesini arttırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi hem total hem de AB reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

19 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

 

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1         GÖNÜL DAĞI         TRT 1

2         KUZEY YILDIZI İLK AŞK            SHOW TV

3         GÜLBIN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU     FOX

4         SHOW ANA HABER        SHOW TV

5         İBO SHOW  STAR TV

6         KUZEY YILDIZI İLK ASK (ÖZET)        SHOW TV

7         MASTERCHEF TÜRKİYE           TV8

8         HABER ÖNÜ           SHOW TV

9         SEN ÇAL KAPIMI  FOX

10      KANAL D ANA HABER   KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1         GÖNÜL DAĞI         TRT 1

2         GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU     FOX

3         MASTERCHEF TÜRKİYE           TV8

4         İBO SHOW  STAR TV

5         SEN ÇAL KAPIMI  FOX

6         GÖNÜL DAĞI (ÖZET)      TRT 1

7         İBO SHOW ÖZET  STAR TV

8         KANAL D ANA HABER   KANAL D

9         KİM MİLYONER OLMAK ISTER          ATV

10      HABER ÖNÜ           SHOW TV

 

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

 

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı.

 

 

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

 

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

 

 

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı!
Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut karakterine Armağan Oğuz hayat veriyor
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın yer aldığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin karakteri kimdir? Emre Kınay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
2020 Uzlaştırmacı ücretleri ne kadardır? Uzlaştırmacı ne iş yapar?
Tv'de maç özetleri neden yayınlanmıyor? Maç özetleri ne zaman yayınlanacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tek il tercih sisteminin oluşturduğu sorunlar nelerdir?
Öğretmenler İçin Başarı Durumlarına Göre (İlkokul - Ortaokul - Lise) 2019 Yılı 2. Dönem Karne Görüşü Yazıları
Olay TV ve Olay FM Kapandı!
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini kim canlandırıyor? Deniz Ertürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Özge Özberk kimdir? Suna karakteri kimdir?
İyi Aile Babası Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri kimdir?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.