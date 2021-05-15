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Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları

Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 15 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:51
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları
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Gönül Dağı Dizisi 19 Aralık Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.  

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

19 Aralık Cumartesi yayınlanan 9.bölümüyle izleyici kitlesini arttırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi hem total hem de AB reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

19 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

 

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1         GÖNÜL DAĞI         TRT 1

2         KUZEY YILDIZI İLK AŞK            SHOW TV

3         GÜLBIN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU     FOX

4         SHOW ANA HABER        SHOW TV

5         İBO SHOW  STAR TV

6         KUZEY YILDIZI İLK ASK (ÖZET)        SHOW TV

7         MASTERCHEF TÜRKİYE           TV8

8         HABER ÖNÜ           SHOW TV

9         SEN ÇAL KAPIMI  FOX

10      KANAL D ANA HABER   KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1         GÖNÜL DAĞI         TRT 1

2         GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU     FOX

3         MASTERCHEF TÜRKİYE           TV8

4         İBO SHOW  STAR TV

5         SEN ÇAL KAPIMI  FOX

6         GÖNÜL DAĞI (ÖZET)      TRT 1

7         İBO SHOW ÖZET  STAR TV

8         KANAL D ANA HABER   KANAL D

9         KİM MİLYONER OLMAK ISTER          ATV

10      HABER ÖNÜ           SHOW TV

 

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

 

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı.

 

 

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

 

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

 

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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