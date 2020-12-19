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Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 19 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:51
Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
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Gönül Dağı Dizisi 12 Aralık Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.  

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

12 Aralık Cumartesi yayınlanan 8.bölümüyle izleyici kitlesini arttırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi hem total hem de AB reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

 

12 Aralık Cumartesi Total Reyting Sonuçları

1 Gönül Dağı

2 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

3 Show Ana Haber

4 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

5 Kuzey Yıldızı İlk Aşk özeti

6 İbo Show

7 Masterchef Türkiye

8 Haber Önü

9 Gönül Dağı Özeti

10 Kanal D Ana Haber

 

12 Aralık Cumartesi AB Reyting Sonuçları

1 Gönül Dağı

2 Masterchef Türkiye

3 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

4 İbo Show

5 Sen Çal Kapımı

6 Gönül Dağı özeti

7 Show Ana Haber

8 Masterchef Türkiye özeti

9 İbo Show özeti

10 Haber Önü

 

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

 

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı.

 

 

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

 

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

 

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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