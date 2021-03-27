İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? Ali Toptaş'ın biyografisi

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? Ali Toptaş'ın biyografisi konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 19:55
Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? Ali Toptaş'ın biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisi oyuncularından İsmet karakterine hayat veren Ali Toptaş merak ediliyor.

Gönül Dağı İsmet kimdir?

Zahide’nin en küçük oğlu olan İsmet, Sedef ve Erkan’ın kardeşleridir. Kardeşlerinden çok faklı olan İsmet 7 yaşında olmasına rağmen 70 yaşında ki tecrübeli bir kişi gibi bilmiş konuşmaktadır. Dayısı Taner’i çok seven İsmet’in idolü Taner’dir.

Ali Toptaş kimdir?

2013 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ali Toptaş 2. Sınıf öğrencisidir. Oyunculuğa olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildikten sonra ailesi tarafından Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk kurslarına gönderilen Toptaş, Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterine hayat vermektedir.

Çocuk oyuncu Ali Toptaş’ın menajerliğini ise Cast Ajans Ankara şirketinden Tansu Ensari yapmaktadır.



Son Güncelleme: 27.03.2021 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirAli ToptaşIsmetGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? Ali Toptaş'ın biyografisi
Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Gönül Dağı izlendi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Kardeşlerim dizisi Erhan karakteri kimdir? Sabahattin Yakut'un hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'si Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim yeri ve mekanları
Gönül Dağı dizisi Serdar’ı kim canlandırıyor? Utku Ateş'in biyografisi
Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Akıncı dizisi Güneş karakterini kim canlandırıyor? Hira Koyuncuoğlu kimdir?
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Döndü karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Işıl karakterine Sude Zülal Güler hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.