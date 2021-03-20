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Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 20 Mart 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi güncel ayrıntılarını Mart 20 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:55
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisi oyuncularından İsmet karakterine hayat veren Ali Toptaş merak ediliyor.

Gönül Dağı İsmet kimdir?

Zahide’nin en küçük oğlu olan İsmet, Sedef ve Erkan’ın kardeşleridir. Kardeşlerinden çok faklı olan İsmet 7 yaşında olmasına rağmen 70 yaşında ki tecrübeli bir kişi gibi bilmiş konuşmaktadır. Dayısı Taner’i çok seven İsmet’in idolü Taner’dir.

Ali Toptaş kimdir?

2013 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ali Toptaş 2. Sınıf öğrencisidir. Oyunculuğa olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildikten sonra ailesi tarafından Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk kurslarına gönderilen Toptaş, Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterine hayat vermektedir.

Çocuk oyuncu Ali Toptaş’ın menajerliğini ise Cast Ajans Ankara şirketinden Tansu Ensari yapmaktadır.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:55
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KimdirAli ToptaşIsmetGönül Dağı
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