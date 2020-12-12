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Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 12.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:55
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisi oyuncularından İsmet karakterine hayat veren Ali Toptaş merak ediliyor.

Gönül Dağı İsmet kimdir?

Zahide’nin en küçük oğlu olan İsmet, Sedef ve Erkan’ın kardeşleridir. Kardeşlerinden çok faklı olan İsmet 7 yaşında olmasına rağmen 70 yaşında ki tecrübeli bir kişi gibi bilmiş konuşmaktadır. Dayısı Taner’i çok seven İsmet’in idolü Taner’dir.

Ali Toptaş kimdir?

2013 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ali Toptaş 2. Sınıf öğrencisidir. Oyunculuğa olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildikten sonra ailesi tarafından Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk kurslarına gönderilen Toptaş, Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterine hayat vermektedir.

Çocuk oyuncu Ali Toptaş’ın menajerliğini ise Cast Ajans Ankara şirketinden Tansu Ensari yapmaktadır.



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:55
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KimdirAli ToptaşIsmetGönül Dağı
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