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Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş hakkında bilgiler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 10 Nisan 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:55
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisi oyuncularından İsmet karakterine hayat veren Ali Toptaş merak ediliyor.

Gönül Dağı İsmet kimdir?

Zahide’nin en küçük oğlu olan İsmet, Sedef ve Erkan’ın kardeşleridir. Kardeşlerinden çok faklı olan İsmet 7 yaşında olmasına rağmen 70 yaşında ki tecrübeli bir kişi gibi bilmiş konuşmaktadır. Dayısı Taner’i çok seven İsmet’in idolü Taner’dir.

Ali Toptaş kimdir?

2013 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ali Toptaş 2. Sınıf öğrencisidir. Oyunculuğa olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildikten sonra ailesi tarafından Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk kurslarına gönderilen Toptaş, Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterine hayat vermektedir.

Çocuk oyuncu Ali Toptaş’ın menajerliğini ise Cast Ajans Ankara şirketinden Tansu Ensari yapmaktadır.




Son Güncelleme: 10.04.2021 19:55
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KimdirAli ToptaşIsmetGönül Dağı
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