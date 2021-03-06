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Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler

6 Mart 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 06-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:13
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
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Gönül Dağı Hemşire Elif Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde Hemşire Elif karakteri dizide önemli birisidir çünkü Taner’i sevmektedir. Köyde sevilen bir insan olan Hemşire Elif babaannesi ve dedesiyle köyde birlikte yaşamını devam ettirmektedir. Bundan dolayı Taner’in annesinin gözünde önemli bir yere sahiptir. Taner Elif’i seviyor ancak duygusal anlamda bir şeyler hissetmemektedir. Taner Dilek’i sever. Taner’in annesiyle Elif’in annesi çok iyi anlaşmaktadır ve Taner’le evlenecek kişinin Elif olmasını ister. Ancak Taner Elif’e karşı bir şeyler hissetmez Kendisi Dilek’e aşıktır.

Zümre Meğreli Kimdir?

Zümre Meğreli, 1998 yılında Ankara ilimizde dünyaya gelmiştir. Zümre Meğreli ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Zümre Meğreli küçük bir roller ile başlayarak devam etse de ilk önemli rolü TRT 1 ekranlarında oynanan Gönül Dağı dizisi oldu. Gönül Dağı dizisinde Elif rolünü oynamaktadır.

Zümrem Meğreli Sosyal Medya Instagram Hesabı

Gönül dağı dizisinde Elif Karakterine hayat veren Zümre Meğreli sosyal medya hesabını sürekli aktif bir şekilde kullanmaktadır.  Zümre'nin sosyal medya hesabında toplam 1250 takipçi var. Zümre Meğreli, instagram kullanıcı adı https://www.instagram.com/zumre.megreli/



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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