Gönül Dağı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Trt 1’in yeni trendi Gönül Dağı oldu. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olmayı bekleyen Gönül Dağı, daha üç sezon boyunca önce yayınlanmış olan “Kalk Gidelim” dizisini ikinci sıraya aldı. Rekor izlenmeye sahip olması beklenen Gönül Dağı dizisi Trt 1 ekranında yayınlanacak ve Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan dizinin başrollerini üstlenecek.

TRT1’de başlayacak olan yeni dizi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Aliİlhan isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise şu şekilde Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya Çiğdem Aygün.

Yönetmeni Yahya Samancın’nın üstlendiği dizinin yapımcılığını ise Ferhat Eşşiz üstleniyor. Anadoluda yaşanan insanların hayallerini konu alan dizi, Anadolu insanının küçük dünyasından gerçeğe doğru uzanan yolu, hafızalara kazınacak bir aşk hikayesini konu alıyor.

Gönül Dağı, üç kuzenin hayatlarındaki yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gitmelerini konu alıyor. Anadolunun kalbi olan yerlerinden Eskişehir, Sivrihisar bölgesi diziye ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi Ne Zaman?

17 Ekim tarhi itibariyle ekranlarda olacak.

Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı yeni bölümü 1 haftalık aradan sonra 9 Ocak Cumartesi akşamı 11. bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak.

Tekrar yayın tarihi

Gönül Dağı dizi her Cumartesi saat 23:15’te yayınlanacak.