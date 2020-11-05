TRT 1’in sezona yeni başlayan ‘Gönül Dağı’ dizisi, Anadolu’da çekilmiş olmasıyla birçok kişiyi kendine hayran bıraktı. Oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Gülsim Ali İlhan, Erdal Cindoruk, Feyza Işık ve Ege Ayhan gibi oyuncuların yer almasına rağmen Gönül Dağı reytinglerde yere çakıldı. Dizinin bölüm stoğu yapıldı ancak düşük reytinglerle devam etmesi söz konusu olursa erken final yapabilir.

Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?

Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden uyarlanan dizi, ilerleyen bölümlerde reytinglerini yükseltirse birkaç sezon daha ekranlarda olabilir. Sıcak Anadolu ortamını izleyiciye geçiren dizi ilk birkaç bölümüyle belirli bir izleyici kitlesine ulaştı.

İlk bölümü 17 Ekim’de yayınlanan dizinin izleyiciden beklenen ilgiyi görmemesi erken final söylentilerini beraberinde getirdi. Dizi, ilerleyen bölümlerde izlenme oranlarını arttırır ise sezona devam edebilir ancak bu şekilde devam ederse yaklaşık 8 bölüm sonra final kararı alınabilir.