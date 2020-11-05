İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin düşük reyting alması Gönül Dağı dizisi final mi yapacak sorusunu beraberinde getirdi. Dizinin akıbetiyle ilgili detayları içeriğimizde derledik.

05 Kasım 2020 Perşembe 18:18
Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?
Takip Et:

TRT 1’in sezona yeni başlayan ‘Gönül Dağı’ dizisi, Anadolu’da çekilmiş olmasıyla birçok kişiyi kendine hayran bıraktı. Oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Gülsim Ali İlhan, Erdal Cindoruk, Feyza Işık ve Ege Ayhan gibi oyuncuların yer almasına rağmen Gönül Dağı reytinglerde yere çakıldı. Dizinin bölüm stoğu yapıldı ancak düşük reytinglerle devam etmesi söz konusu olursa erken final yapabilir.

Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?


Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden uyarlanan dizi, ilerleyen bölümlerde reytinglerini yükseltirse birkaç sezon daha ekranlarda olabilir. Sıcak Anadolu ortamını izleyiciye geçiren dizi ilk birkaç bölümüyle belirli bir izleyici kitlesine ulaştı.

İlk bölümü 17 Ekim’de yayınlanan dizinin izleyiciden beklenen ilgiyi görmemesi erken final söylentilerini beraberinde getirdi. Dizi, ilerleyen bölümlerde izlenme oranlarını arttırır ise sezona devam edebilir ancak bu şekilde devam ederse yaklaşık 8 bölüm sonra final kararı alınabilir.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 18:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıFinalTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi final mi yapacak?
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2020 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 5 Kasım 2020 Perşembe Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Denizbank SMS ile kredi kartı başvurusu
Emekli promosyonları ne kadardır? 2020 Banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılıyor?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Tapu harcı indirimi için son tarih ne zaman?
Gribe ne iyi gelen doğal çözümler
Bıçak Sırtı dizisi ne zaman final yapacak? Kaç bölüm sürecek?
Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 Süper Lig maçların başlangıç tarihi!
Askerlik borçlanması nedir? Kimler askerlik borçlanması yapabilir? Borçlanma şartları nelerdir? Askerlik borçlanması ne kadardır?
Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları
Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2020 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Star TV yeni dizisi Sol Yanım dizi oyuncuları ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.