İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Gönül Dağı dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Gönül Dağı dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 06.03.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:16
Gönül Dağı dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi
Takip Et:

17 Ekim Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı’nda Elif karakterine Zümre Meğreli hayat verecek. Dizide Elif karakteri erkek başrole aşık olup fark edilmeyen kız olarak ekranlara taşınacak.

Zümre Meğreli kimdir?

Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Meğreli, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisi için seçmelere katılmış ve Elif karakterine seçilmiştir. Yetenekli oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ilk defa ekranlarda izleyicilerle tanışacak.

Gönül Dağı Elif kim?

Gönül Dağı’nda Elif karakteri köyün hemşiresidir. Köyde pansuman yapan Elif, iyi kalpli bir kızdır. Elif en fazla Halime’nin oğlu Taner’e aşık olmuştur. Her akşam Halime ablanın tansiyonunu ölçen Elif’in tek niyeti Taner’i görmek ve Taner’e kendisini göstermektir. Elif, Taner’i çok sevse dahi Taner’e kendisini gösteremez.



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zümre MeğreliGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Forgotten/unutulmuş film konusu
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini kim canlandırıyor? Melis Sabah biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Çağlar nereli, yaşı kaç?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2021 Eminevim nasıl bir sistem
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
FOX TV Defne ile Son Gece'in konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Ölecek mi? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı?
Bimde 17 Mart 2020 aktüel indiriml ürün kampanya kataloğu
İŞKUR hastane danışmanı ilanları yayınlandı! Lise mezunu şartı ile hastane danışmanı alımları!
ÖSYM YDS sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emeklilik yaşı nasıl belirlenir? Emeklilik yaşının hesaplanmasıla ilgili işte ayrıntılar
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
BİM Kumtel yağlı radyatör bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.