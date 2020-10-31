İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 31 Ekim 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

17 Ekim Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı’nda Elif karakterine Zümre Meğreli hayat verecek. Dizide Elif karakteri erkek başrole aşık olup fark edilmeyen kız olarak ekranlara taşınacak.

Zümre Meğreli kimdir?


Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Meğreli, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisi için seçmelere katılmış ve Elif karakterine seçilmiştir. Yetenekli oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ilk defa ekranlarda izleyicilerle tanışacak.

Gönül Dağı Elif kim?

Gönül Dağı’nda Elif karakteri köyün hemşiresidir. Köyde pansuman yapan Elif, iyi kalpli bir kızdır. Elif en fazla Halime’nin oğlu Taner’e aşık olmuştur. Her akşam Halime ablanın tansiyonunu ölçen Elif’in tek niyeti Taner’i görmek ve Taner’e kendisini göstermektir. Elif, Taner’i çok sevse dahi Taner’e kendisini gösteremez.



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zümre MeğreliGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Faceapp uygulaması neden çalışmıyor? Faceapp hata veriyor!
Feyza Altun kimdir, neden çok konuşuluyor ve twitterda gündemde?
Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri
Tozkoparan Celal Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Cemal Hünal Hakkında Bilgiler
Otomobillerde yakıt tasarrufu için uygulanabilecek yöntemler
Kasım Ayı Fed ve PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Merkez Bankası PPK ve FED toplantı tarihi
Arka Sokaklar dizisine katılan yeni isimler belli oldu
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Suhandan karakterine Pelin Abay hayat veriyor
Deprem sigortası neleri kapsar? Deprem hasarlarının hepsi güvencede mi? Hangi binalar deprem sigortası güvencesinde?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.