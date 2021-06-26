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Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 26-06-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:15
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli, kaç yaşında?
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17 Ekim Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı’nda Elif karakterine Zümre Meğreli hayat verecek. Dizide Elif karakteri erkek başrole aşık olup fark edilmeyen kız olarak ekranlara taşınacak.

Zümre Meğreli kimdir?

Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Meğreli, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisi için seçmelere katılmış ve Elif karakterine seçilmiştir. Yetenekli oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ilk defa ekranlarda izleyicilerle tanışacak.

Gönül Dağı Elif kim?

Gönül Dağı’nda Elif karakteri köyün hemşiresidir. Köyde pansuman yapan Elif, iyi kalpli bir kızdır. Elif en fazla Halime’nin oğlu Taner’e aşık olmuştur. Her akşam Halime ablanın tansiyonunu ölçen Elif’in tek niyeti Taner’i görmek ve Taner’e kendisini göstermektir. Elif, Taner’i çok sevse dahi Taner’e kendisini gösteremez.


Son Güncelleme: 26.06.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Zümre MeğreliGönül Dağı
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