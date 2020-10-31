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Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Feyza Işık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Feyza Işık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 31 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Feyza Işık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?


Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:31
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Trt 1DiziGönül Dağı
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