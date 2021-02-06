Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.
Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.
Gönül Dağı Döndü Kimdir?
İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.
Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
- Gönül Dağı (Döndü) – 2020
- Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
- Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
- Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
- Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
- Sevdam Alabora – 2015
- Vicdan – 2013 / 2014
- Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
- Cemile (Zeliha) – 2006
- Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
- Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
- Lise Defteri – 2003
- Melek (Menekşe) – 2002
- Günah – 2001
- Filler ve Çimen – 2000
- Baba Evi – 1997
Son Güncelleme: 06.02.2021 19:31