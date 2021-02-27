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Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği 27 Şubat 2021 Cumartesi günü gündeme gelen Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 27-02-2021 tarihli haberimizde Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
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Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?

Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:31
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Trt 1DiziGönül Dağı
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