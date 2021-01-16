İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık doğum tarihi

Birçok kişinin merak ettiği Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık doğum tarihi haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 16-01-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık doğum tarihi
Takip Et:

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?

Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

16 Ocak 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 16 Ocak 2021 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık doğum tarihi
Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Berk Atan dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı Ali karakterini kim canlandırıyor? Alihan Türkdemir kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisinin Yusuf'u Mert Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hakan: Muhafız dizisi çalıntı iddiaları doğru mu? Hakan Muhafız eser sahibi kim?
Alevilik nedir? Esasları nedir? Alevilik din midir, mezhep midir?
Ivana Sert ödüllü evde şıklık yarışması
Silikozis hastalığı nedir, nasıl oluşur? Silikozis hastalığı aylığı nasıl alınır?
Taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri kurban bayramı öncesi ödenecek mi?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Işıl karakteri kimdir? Sude Zülal Güler nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Gönül Dağı dizisi Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Açıktan üniversite başvuruları ne zaman yapılır? 2021 Açıktan üniversite başvuru tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.