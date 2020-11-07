İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Gönül Dağı dizisi Döndü (Feyza Işık) kimdir?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Gönül Dağı dizisi Döndü (Feyza Işık) kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 07.11.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisi Döndü (Feyza Işık) kimdir?
Takip Et:

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?


Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Döndü (Feyza Işık) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri kimdir? Berk Atan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul nerelidir?
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Aydan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kasım 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? İşte, Kasım 2020 AGİ dahil asgari ücret tutarı AGİ tablosu
Babil dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
iPhone’un SAR değeri kaçtır? iPhone 7'nin dikkat çeken Sar değeri
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Kasım 2020
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 7 Kasım 2020 Cumartesi Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.