Gönül Dağı Dizisi Dilek Karakteri Diziden Ayrılıyor mu?

Gönül Dağı dizisindeki kadın başrol oyuncusu ayrılıyor mu?

Gönül dağı dizisinin kadın başrol oyuncusu Gülsim İlhanlı Ali diziyi izleyenler tarafından çok sevilen bir oyuncu. Fakat gündeme gelen haberlere göre dilek karakterini canlandıran Gülsim İlhanlı Ali diziden ayrılacağı söylentisi dolaşmakta.

Gülsim İlhanlı Ali diziden ayrılmıyor.

Dizide Dilek karakterinin rolünü üstlenen ve işini hakkıyla yerine getiren Gülsim İlhanlı ali dizide diğer başrol oyuncusu berk atan canldırdığı karakter Taner le aşk yaşamaktaydı. Diziden bilinen üzere amcaoğulları olarak bilinen bir grup vardır. Bu grubun dışında kaldığını yeterince ön plana çıkamadığı için Gülsim İlhanlı Ali diziden ayrılacağı söylendi. Fakat oyuncu Gülsim İlhanlı Alinin açıklamasına göre böyle bir şey söz konusu değil. Dizideki dilek karakterindeki rolüne aktif olarak devam edeceğini vurguladı.