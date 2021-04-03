İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yer aldığı dizi ve film yapımları

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yer aldığı dizi ve film yapımları haberinin en yeni ayrıntılarını 03.04.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:28
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarına gelen ve henüz ilk bölümü ile iyi bir izlenme oranı yakalayan Gönül Dağı dizisinin oyuncularını tanımaya devam ediyoruz.

 

İlk bölümüyle izleyiciler, evlerinin biraz uzağında yaşamakta olanların başına gelen olayları anlattığı gibi bir izlenime kapılmıştır. Bu komedi şöleninde karakterler ise birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. Bazıları çok sevimliyken bazıları ise çok sinirli karakterlerdir.

 

Gönül Dağı Karakterlerinden Cemile

Cemile karakteri Veysel karakterinin karısıdır. Cemile, kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel’ i çok sevmektedir. Veysel’ in düşüncesi bir gün hayallerindeki uçağı arkadaşları ile bir araya getireceğini ve bu uçak sayesinde zengin olacaklarıdır. Bu hayali karısıyla paylaşan Veysel karısını da hem kendine hem arkadaşlarına inandırır. Yani Cemile kocası Veysel’ in zengin olup onu da bu bozkırdan götüreceğini hayal etmektedir.

 

Gönül Dağı Cemile Gerçek İsmi

Gönül Dağı Cemile karakteri ile ekranlara gelen oyuncunun gerçek ismi Nazlı Pınar Kaya’ dır. Oyunculuk performansının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu 1992 senesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden diplomasını alan Nazlı Pınar Kaya, Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen karakterini canlandırarak izleyiciler tarafından tanınmıştır. Kendisi 46 kilogram ağırlığında ve 1. 60 uzunluğundadır.

2014 senesinde Yetim Gönüller adlı dizi ile Yasemin rolünü canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır ve 2015 senesinde “Selam: Bahara Yolculuk” adlı sinema filminde oynamıştır.

 

Sonsuz Aşk adlı film ile kariyerine adım adım devam etmiş ve daha sonrasında Fox TV ekranlarına gelen Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen rolünü canlandırmıştır. Bu rolde sergilediği oyunculuk performansı ise seyirciler tarafından tam not almıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı TrtGönül Dağı Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Gerçek adı ne? Semih Ertürk oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Rüyada civciv görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? Civciv görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Çukur dizisinde Ögeday karakterine Baki Davrak hayat veriyor
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Boupendza sakat mı?
Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Efe kimdir? Ali Ersan Duru
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.