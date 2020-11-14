İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 14.11.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:28
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarına gelen ve henüz ilk bölümü ile iyi bir izlenme oranı yakalayan Gönül Dağı dizisinin oyuncularını tanımaya devam ediyoruz.

 

İlk bölümüyle izleyiciler, evlerinin biraz uzağında yaşamakta olanların başına gelen olayları anlattığı gibi bir izlenime kapılmıştır. Bu komedi şöleninde karakterler ise birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. Bazıları çok sevimliyken bazıları ise çok sinirli karakterlerdir.

 

Gönül Dağı Karakterlerinden Cemile

Cemile karakteri Veysel karakterinin karısıdır. Cemile, kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel’ i çok sevmektedir. Veysel’ in düşüncesi bir gün hayallerindeki uçağı arkadaşları ile bir araya getireceğini ve bu uçak sayesinde zengin olacaklarıdır. Bu hayali karısıyla paylaşan Veysel karısını da hem kendine hem arkadaşlarına inandırır. Yani Cemile kocası Veysel’ in zengin olup onu da bu bozkırdan götüreceğini hayal etmektedir.

 

Gönül Dağı Cemile Gerçek İsmi


Gönül Dağı Cemile karakteri ile ekranlara gelen oyuncunun gerçek ismi Nazlı Pınar Kaya’ dır. Oyunculuk performansının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu 1992 senesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden diplomasını alan Nazlı Pınar Kaya, Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen karakterini canlandırarak izleyiciler tarafından tanınmıştır. Kendisi 46 kilogram ağırlığında ve 1. 60 uzunluğundadır.

2014 senesinde Yetim Gönüller adlı dizi ile Yasemin rolünü canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır ve 2015 senesinde “Selam: Bahara Yolculuk” adlı sinema filminde oynamıştır.

 

Sonsuz Aşk adlı film ile kariyerine adım adım devam etmiş ve daha sonrasında Fox TV ekranlarına gelen Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen rolünü canlandırmıştır. Bu rolde sergilediği oyunculuk performansı ise seyirciler tarafından tam not almıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı TrtGönül Dağı Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Atan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri Kimdir? Erdal Cindoruk dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul'un hayatı!
Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri kimdir? Utku Ateş nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Veysel karakteri kimdir? Semih Ertürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Bankaların 6 Ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 Bin TL destek kredisi nasıl alınır, geri ödeme taksitleri ne kadardır?
Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü açıklandı! Yeni sezon GS fikstürü ve derbi tarihleri
Zahide Yetiş'le neden yok, bitti mi? Zahide Yetiş'le yeni yayın saati
Zümrüdüanka yeni bölüm neden yok? Zümrüdüanka neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
28 29 Ekim online ders yapılacak mı?
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Engelli maaşı ne kadardır? 2020 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Gerçek adı nedir? Nuri Gökaşan nereli, yaşı kaç?
Netflix Aşk 102 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 102 çekimleri bitti, geri sayım başlıyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.