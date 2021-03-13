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Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 13.03.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:28
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarına gelen ve henüz ilk bölümü ile iyi bir izlenme oranı yakalayan Gönül Dağı dizisinin oyuncularını tanımaya devam ediyoruz.

 

İlk bölümüyle izleyiciler, evlerinin biraz uzağında yaşamakta olanların başına gelen olayları anlattığı gibi bir izlenime kapılmıştır. Bu komedi şöleninde karakterler ise birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. Bazıları çok sevimliyken bazıları ise çok sinirli karakterlerdir.

 

Gönül Dağı Karakterlerinden Cemile

Cemile karakteri Veysel karakterinin karısıdır. Cemile, kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel’ i çok sevmektedir. Veysel’ in düşüncesi bir gün hayallerindeki uçağı arkadaşları ile bir araya getireceğini ve bu uçak sayesinde zengin olacaklarıdır. Bu hayali karısıyla paylaşan Veysel karısını da hem kendine hem arkadaşlarına inandırır. Yani Cemile kocası Veysel’ in zengin olup onu da bu bozkırdan götüreceğini hayal etmektedir.

 

Gönül Dağı Cemile Gerçek İsmi

Gönül Dağı Cemile karakteri ile ekranlara gelen oyuncunun gerçek ismi Nazlı Pınar Kaya’ dır. Oyunculuk performansının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu 1992 senesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden diplomasını alan Nazlı Pınar Kaya, Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen karakterini canlandırarak izleyiciler tarafından tanınmıştır. Kendisi 46 kilogram ağırlığında ve 1. 60 uzunluğundadır.

2014 senesinde Yetim Gönüller adlı dizi ile Yasemin rolünü canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır ve 2015 senesinde “Selam: Bahara Yolculuk” adlı sinema filminde oynamıştır.

 

Sonsuz Aşk adlı film ile kariyerine adım adım devam etmiş ve daha sonrasında Fox TV ekranlarına gelen Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen rolünü canlandırmıştır. Bu rolde sergilediği oyunculuk performansı ise seyirciler tarafından tam not almıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:28
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