İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Pınar Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Pınar Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 26 Aralık 2020 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:28
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Pınar Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarına gelen ve henüz ilk bölümü ile iyi bir izlenme oranı yakalayan Gönül Dağı dizisinin oyuncularını tanımaya devam ediyoruz.

 

İlk bölümüyle izleyiciler, evlerinin biraz uzağında yaşamakta olanların başına gelen olayları anlattığı gibi bir izlenime kapılmıştır. Bu komedi şöleninde karakterler ise birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. Bazıları çok sevimliyken bazıları ise çok sinirli karakterlerdir.

 

Gönül Dağı Karakterlerinden Cemile

Cemile karakteri Veysel karakterinin karısıdır. Cemile, kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel’ i çok sevmektedir. Veysel’ in düşüncesi bir gün hayallerindeki uçağı arkadaşları ile bir araya getireceğini ve bu uçak sayesinde zengin olacaklarıdır. Bu hayali karısıyla paylaşan Veysel karısını da hem kendine hem arkadaşlarına inandırır. Yani Cemile kocası Veysel’ in zengin olup onu da bu bozkırdan götüreceğini hayal etmektedir.

 

Gönül Dağı Cemile Gerçek İsmi

Gönül Dağı Cemile karakteri ile ekranlara gelen oyuncunun gerçek ismi Nazlı Pınar Kaya’ dır. Oyunculuk performansının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu 1992 senesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden diplomasını alan Nazlı Pınar Kaya, Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen karakterini canlandırarak izleyiciler tarafından tanınmıştır. Kendisi 46 kilogram ağırlığında ve 1. 60 uzunluğundadır.

2014 senesinde Yetim Gönüller adlı dizi ile Yasemin rolünü canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır ve 2015 senesinde “Selam: Bahara Yolculuk” adlı sinema filminde oynamıştır.

 

Sonsuz Aşk adlı film ile kariyerine adım adım devam etmiş ve daha sonrasında Fox TV ekranlarına gelen Kalbimdeki Deniz adlı dizide Figen rolünü canlandırmıştır. Bu rolde sergilediği oyunculuk performansı ise seyirciler tarafından tam not almıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı TrtGönül Dağı Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Pınar Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri kimdir? Utku Ateş nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizisi çekim yeri
Gönül Dağı dizisi Veysel karakteri kimdir? Semih Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor
Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?
Supernatural 14. sezon ne zaman başlayacak? Supernatural yeni sezon tarihi belli oldu!
Zekat Ne Zaman ve Nasıl Verilir? Zekat Nedir Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?
Gel Hemşerim yarışması nerede çekiliyor? Yarışmanın yapıldığı köyler neresi?
E-devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Edevlet miras sorgulama işlem adımları
2021 Astsubay maaşları ne kadar? Astsubaylar ne iş yapar? Astsubay görevleri ve Astsubay rütbeleri
Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? 2020
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.