Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yaşı ve oynadığı diziler

Gönül Dağı Asuman Kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri Belediye Başkanının kızıdır. Ramazan, Asuman’ı seviyor ancak Asuman karşılık vermemektedir. Ramazan her zaman Asuman’a karşı hislerini belli etse de Asuman umursamaz. Hatta ramazan düğün esnasında sahneye çıkarak “gel evet de” isimli şarkıyı söyleyerek aşkını ilan etmiştir. Düğünde Asuman’ın babası olmasına rağmen korkusuz bir şekilde aşkını herkese duyurmuştur.
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Son Güncelleme: 24.10.2020 19:25