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Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yaşı ve oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterinin dizideki rolü nedir? Asuman Karakterinin kişiliği nasıldır?

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yaşı ve oynadığı diziler
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Gönül Dağı Asuman Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri Belediye Başkanının kızıdır. Ramazan, Asuman’ı seviyor ancak Asuman karşılık vermemektedir. Ramazan her zaman Asuman’a karşı hislerini belli etse de Asuman umursamaz. Hatta ramazan düğün esnasında sahneye çıkarak “gel evet de” isimli şarkıyı söyleyerek aşkını ilan etmiştir. Düğünde Asuman’ın babası olmasına rağmen korkusuz bir şekilde aşkını herkese duyurmuştur.

Hazal Çağlar Kimdir?


Hazal Çağlar 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini No 10 Studio’da almıştır. Oyunculuk eğitimi dersini Metin Belekoğlu vermiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk rol aldığı film Aile Hükümeti’dir. Şimdilerde aktif olarak Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Asuman karakterine hayat vermektedir.

Hazal Çağlar’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Aile Hükümeti

Gönül Dağı



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziTrt 1
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