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Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Cindoruk nereli, yaşı kaç?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Cindoruk nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 29.05.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Cindoruk nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alırken dizinin oyuncu kadrosu öne çıktı. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Hüseyin karakteri dikkat çekti.

Dizide Hüseyin karakteri ağıtçıdır. Dizide Hüseyin birinin yakınını kaybetmesi durumunda ekibini toplar ve ağıt yakar. Hüseyin aynı zamanda Ramazan’ın babasıdır. Ramazan kardeşi Muammer ile bir nedenle küsmüştür. Aralarındaki küslük nedeniyle ailesinin Muammer’in ailesiyle görüşmesini istemez ancak ailesinin bir araya geldiği duyar ve kıyameti koparır.

Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kim?

Dizide ağıtçı Hüseyin karakterini usta oyuncu Erdal Cindoruk canlandırmaktadır. Usta oyuncu 1965 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Yıllardır ekranlarda olan usta oyuncu çok sayıda yapımda yer almıştı. Cindoruk, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Gaffur karakterine hayat vermiştir. Usta oyuncu oyunculuk hayatına Adana Belediyesi Tiyatrosunda başlamıştır. Cindoruk, dizi ve filmlerin yanı sıra tiyatro sahnelerinde de birçok oyunda yer aldı. Cindoruk kamera önüne ilk kez Yılanı Öldürseler adlı filmle geçti. Usta oyuncu şimdide Gönül Dağı dizisinde yer alıyor.

Erdal Cindoruk’un yer aldığı yapımlar

Gönül Dağı – 2020

Güvercin (Gaffur) – 2019

Sen Anlat Karadeniz (Fikret) – 2018

Yalaza (Yaşar) – 2017

Aile Arasında (Ruhi) – 2017

O Hayat Benim (Salih) – 2014 / 2016

Babaların Babası (Cengiz) – 2016

Leblebi Tozu (Rıza) – 2015

Kafes – 2015

Kızıl Elma – 2014

Figüran – 2014

Sürgün İnek – 2013

Kadın İşi: Banka Soygunu – 2013

N’apcaz Şimdi? – 2012

Sakarya Fırat – 2012

Hop Dedik: Deli Dumrul – 2011

Can – 2011

Şefkat Tepe – 2010 / 2014

Abimm – 2009

Doludizgin Yıllar – 2008

Genco – 2007

Yolcu – 2007

Pars: Kiraz Operasyonu – 2006

Eksi 18 – 2006

Acemi Cadı – 2006

Şifre – 2005

Yanık Koza – 2005

Kandil – 2005

Gümüş – 2005

Affet Beni – 2005

Acı Hayat – 2005

Sayın Bakanım – 2004

Kasırga İnsanları – 2004

Haziran Gecesi – 2004

Gizli Dünyalar – 2004

Cennet Mahallesi – 2004

Büyük Yalan – 2004

Bütün Çocuklarım – 2004

Avrupa Yakası – 2004

Aliye – 2004

Yuvadan Bir Kuş Uçtu – 2003

Kurtlar Vadisi (Üstün) – 2003

Emanet – 2002

Tatlı Hayat – 2001

Zıkkımın Kökü – 1992

Yılanı Öldürseler – 1981


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:26
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