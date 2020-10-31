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Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmayacağının açıklanmasının ardından izleyiciler Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor sorularını araştırmaya başladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 18:43
Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi neden yayınlanmıyor?
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TRT ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı 3. bölümüyle 31 Ekim Cumartesi izleyici karşısına çıkacaktı. Dizinin 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanmayacağı açıklandı.

Gönül Dağı neden yok?


30 Ekim Cuma günü İzmir’de yaşanan deprem sonrası 26 kişi hayatını kaybederken 400’den fazla kişi yaralandı. Söz konusu depremin ardından ülke çapında adeta seferberlik ilan edildi. Yaşanan olaylardan son dakika bilgilerinin edinilmesi için TRT yayınlarını haber odaklı yapmaya başladı ve bu nedenle 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisinin yayınlanmayacağı açıklandı.

31 Ekim Cumartesi günü Gönül Dağı dizisinin yerine Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar yayınlanacak.



Son Güncelleme: 31.10.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDizi
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