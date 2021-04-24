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Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?

TRT ekranlarının son zamanlarda en çok sevilen ve seyredilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmaya başlandı. Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı? İşte detaylar.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:13
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapacağı tarih netleşti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden dizi ikinci sezonda da nasıl yenilikler olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın oynadığı dizi reyting rekorlaroı kırmaya devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi akşamı 25. bölümü ile evlerimize konuk olmaya hazırlanıyor.

Dizi setinde yaşanan korona vakaları geçtiğimiz günlerde haber konusu olmuştu. Üst düzey önlemlerin alındığı sette kırktan fazla set çalışanında korona vakası olması panik havası yaratmıştı. Fakat Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu'nun virüse yakalanması nedeniyle herkese tekrar test yapılmıştı.

Son gelen haberlere göre Berk Atan'ın da virüse yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncunun karantinaya alındığı gelen bilgiler arasında. Duruma göre bölümleri çekilecek.

Dizi ise mayıs ayı içerisinde sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 22 Mayısıs Cumartesi günü yayınlanacak olan 29. bölümü ile sezon finali yapacak olan dizi ikinci sezona da eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizi yine TRT ekranlarında yayınlanacak.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıIkinci SezonTRT
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