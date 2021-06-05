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Gönül Dağı dizi oyuncusu Zahide kimdir? Ecem Özkaya hakkında bilgiler

Merak uyandıran Gönül Dağı dizi oyuncusu Zahide kimdir? Ecem Özkaya hakkında bilgiler haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:20
Gönül Dağı dizi oyuncusu Zahide kimdir? Ecem Özkaya hakkında bilgiler
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Zahide karakterine hayat vermekte olan başarılı oyuncu Ecem Özkaya hakkında; eşinin kim olduğu,  boyu, yer aldığı diziler, kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili sorular sık sık sorulmaktadır. Kısa zamanda bir çok insanın beğenisini toplayan başarılı oyuncu hakkındaki detaylı sorular ise oyuncunun meşhurluğu ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır.

 

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE KARAKTERİ

Ecem Özkaya tarafından canlandırılmaktadır. Zahide karakteri 30 yaşlarının başındadır. Hikayede Taner karakterinin ablası olarak yer almaktadır. Taner’ in yaptığı şeyleri her gördüğünde eleştirmektedir ve Taner’ in bu işi başaramayacağını, vaktini kaybettiğini söylemekte, Taner’ in özgüvenini kırmaktadır. 3 çocuğu bulunmaktadır ve bir başına bu 3 çocuğuna annelik ve babalık yapmaktadır. Kendisi güçlü bir kadındır.

Her ne kadar Taner’ in özgüvenini kırsa da kötü bir niyeti bulunmamaktadır. Özünde hiçbir kötülük barındırmaz sadece Taner’ in daha iyi bir yerlere gelmesini ister.

 

Ecem Özkaya

Yetenekli oyuncu Ecem Özkaya, 25 Temmuz 1988 senesinde İstanbul’ da gözlerini dünyaya açmıştır. Tam adı Ecem Nur Özkaya’ dır. Mustafa Üstündağ ile birlikte dünya evine girmesinin ardından adı ve soyadı Ecem Özkaya Üstündağ şekline bürünmüştür. Lakin genellikle bir çok kuruluşlarda adı Ecem Özkaya olarak geçmeye devam etmektedir. Ecem Özkaya üniversite eğitimini; Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden almıştır.

Profesyonel bir şekilde sergilediği ilk oyunculuk performansı, İyi Uçuşlar adlı dizideki canlandırdığı İdil karakteriyle olmuştur. Bunun ardından ise oyunculuk kariyerine ara vermemiş ve birçok yapımda yer almıştır. Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide 141 bölüm boyunca Biricik karakterine hayat vermiş ve bu rolü ile birçok izleyici tarafından tanınmıştır. Son zamanlarda ise Gönül Dağı adlı yapım ile izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

 

ECEM ÖZKAYA’NIN YER ALDIĞI DİZİLER

*İyi Uçuşlar(2008),

 

*Elveda Rumeli(2009),

 

*Cümbür Cemaat Aile(2010),

 

*İffet(2011),

 

*Zengin Kız Fakir Oğlan(2012),

 

*Hayat Şarkısı(2016),

 

*Can Kırıkları(2018),

 

*Her Yerde Sen(2019),

 

*Gönül Dağı(2020).

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:20
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Ecem özkayaGönül Dağı ZahideGönül Dağı Oyuncu KadrosuGönül Dağı
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