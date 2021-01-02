İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Gönül Dağı dizi oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu hakkında bilgiler

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Gönül Dağı dizi oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu hakkında bilgiler haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 2 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizi oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu hakkında bilgiler
Takip Et:

Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 02.01.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Reyting sonuçları 8 Eylül Pazar MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Yaparsın Aşkım reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Hekimoğlu bu hafta neden yok? Yeni bölümler ne zaman çekilecek?
Among Us sus ne anlama geliyor? Sus ne demektir?
Sefirin Kızı 2. sezon devam edecek mi? Yeni sezonu ne zaman başlar?
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar Tv kanalları maç programı
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.