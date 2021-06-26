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Gönül Dağı dizi oyuncusu Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı hakkında bilgiler

Gönül Dağı dizi oyuncusu Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı hakkında bilgiler ile ilgili yeni ayrıntılar 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 26 Haziran 2021 gününe ait Gönül Dağı dizi oyuncusu Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı hakkında bilgiler hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizi oyuncusu Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.



Son Güncelleme: 26.06.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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