Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gerçek adı nedir? Yavuz Sepetçi hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin farklı konusu dikkatleri çekerken oyuncu kadrosu da bir hayli öne çıktı. Dizide ön plana çıkan karakterlerden Ciritçi Abdullah karakterini Yavuz Sepetçi canlandırıyor.

Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir?

Dizide Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi 1976 yılında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda kariyerine başlamıştır. Usta oyuncu ilerleyen yıllarda Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosu’nda da oyunculuk yapmıştır.

Sepetçi, 1986 yılında Ankara DTCF mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesine katılmıştır. Usta oyuncu kariyerinin her döneminde tiyatrodan uzak durmamış ve hala Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaktadır. Usta oyuncu tiyatro oyunlarının yanı sıra çok sayıda dizi ve film projesinde de yer almıştır.

Yavuz Sepetçi’nin yer aldığı diziler

Vuslat

Mehmet: Bir Cihan Fatihi

Filinta

Hatasız Kul Olmaz

Yol Ayrımı

Can Ailem

Dudaktan Kalbe

Yaralı Yürek