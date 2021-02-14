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Gönül Dağı Cemile’nin Ablası kimdir?

TRT 1 haftanın her günü farklı dizilerini izleyicilerinin karşısına çıkarıyor. Sevilen yapımlara ev sahipliği yapan TRT 1'in en sevilen yapımları arasında Gönül Dağı dizisi yer alıyor. Her hafta Cumartesi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizi reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 17:10
Gönül Dağı Cemile’nin Ablası kimdir?
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Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her bölümünde farklı bir karakterin hayatını konu ediniyor. Böylelikle izleyici karakterleri daha yakından tanıyabiliyor.

Dizi de karşımıza en çok çıkan karakterlerden biri olan Cemile’nin çocukluğunun da anlatıldığı bölüm yayınlandı. Ancak Cemile alakalı bilinen tek şey çocukluğu ve Dişçi Musa’nın kızı olduğu.

Cemile’nin çocukluğunun anlatıldığı bölümde annesinin evlerinin yandığı sırada öldüğü görüldü. Ablasının da şehir dışında olduğu söylenmişti. Ardından diğer bölümlerde de birkaç kez Cemile’nin ablasının konusu geçmişti. Bölümlerden birinde Dişçi Musa gurbette kızı olduğundan bahsetmişti.

Bu nedenden ötürü izleyici Cemile’nin ablasının diziye ne zaman gireceğini ve o karakteri kimin canlandıracağını merak ediyor.

Dişçi Musa’nın büyük kızı yani Cemile’nin ablasının gurbette olduğu biliniyor. Fakat ne zaman döneceği, yani diziye girip girmeyeceği hakkında net bir bilgi yok. Dolayısıyla Cemile’nin abalsının rolünü hangi oyuncunun üstleneceği de bilinmiyor.

Cemile’nin gurbetteki ablası yakında Gedelli kasabasına geri dönecek ve büyüdüğü yerde yaşamaya başlayacaktır. Lakin ne zaman döneceği ile alakalı bir bilgi yok.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
GönüldağıGönülDağıCemileTRT1
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